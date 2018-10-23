В Украине запустили онлайн-аукционы разрешений на пользование недрами

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Експериментний проект будет продолжаться до 1 декабря 2019

Експериментний проект будет продолжаться до 1 декабря 2019

Государственная служба геологии и недр будет выставлять на электронные аукционы в ProZorro.Продажи разрешения на пользование недрами.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

Так, 22 октября вступило в силу постановление Кабмина О реализации экспериментального проекта по внедрению проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами путем электронных торгов.

"Главная задача проекта - проверить эффективность открытых электронных аукционов в сфере разрешений на пользование недрами. Такий подход уже доказал свою эффективность в продаже активов Фонда гарантирования вкладов, коммунального имущества, малой приватизации. Поэтому мы уверены, что эксперимент будет успешным", - заявил первый заместитель Министра экономразвития и торговли Максим Нефьодов.

Проект будет длиться до 1 декабря следующего года, после чего Госгеонедра предоставит предложения по дальнейшему развитию проекта.

Отмечается, что благодаря открытым аукционам на ProZorro.Продажи государство и местные общины уже продали активов более чем на 11 млрд грн.

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