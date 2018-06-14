В Украине запустили новый мобильный асфальтобетонный завод

Автострада запустила завод по производству асфальтобетона для ремонта международной трассы GoHighWay

Совместное украинско-немецкое предприятие Автострада ввела в эксплуатацию завод по производству асфальтобетона в селе Червоном в Винницкой области.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Мобильный асфальтобетонный завод смонтировали на территории бывшей фермы села Червоне за полтора месяца.

"Всю готовую продукцию с асфальтобетонного завода будут поставлять сразу на 2 участка международной трассы М-12 (недалеко от Немирова и с. Писаревка), где сейчас Автострада проводит ремонтные работы. Это часть международного коридора GoHighWay", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что дорожное покрытие имеет срок эксплуатации не менее 10 лет.

Автострада работает на рынке автодорожного строительства с 2016 года. В 2017 году компания выполнила ремонт участка автомобильной дороги М-12 от выезда из Винницы в село Лукашевка.