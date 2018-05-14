В Украине запустили новую солнечную электростанцию за €2 млн

Компания Солнечное поле 11 мая ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию за €2 млн в городе Щирец Львовской области.

Об этом сообщил представитель компании, передают Українські Новини.

Для электростанции использовали солнечные панели JAsola. Общая мощность электростанции составляет 1,88 МВт. Запланировано производство 2,2 млн кВт/час электроэнергии в год.

Напомним, что в апреле прошлого года в Яворовском районе Львовщины открыли первую очередь новой электростанции Озерная мощностью 9,9 МВт.

15 декабря 2017 года компания Арт-Энерго ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию за 30 млн грн в селе Малехив Львовской области.

В апреле этого года в городе Токмак Запорожской области ввели в эксплуатацию первую очередь крупнейшей в Украине солнечной электростанции Тоkmak Solar Energy.