В Украине запустили крупнейшую солнечную электростанцию

В городе Токмак Запорожской области ввели в эксплуатацию первую очередь крупнейшей в Украине солнечной электростанции Тоkmak Solar Energy.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает агентство Интерфакс-Украина.

Мощность первой очереди – 11 МВт, общая мощность после завершения строительства составит 50МВт. Первая очередь солнечной электростанции уже подключена к Единой энергосистеме Украины. Полное завершение строительства запланировано на декабрь этого года. После завершения строительства электростанция сможет обеспечивать электроэнергией шесть районов Запорожской области, в том числе и курорты на побережье Азовского моря.

"Благодаря работе СЭС Тоkmak Solar Energy экономия выбросов СО2 в атмосферу составит порядка 24 тыс. тонн в год что равняется количеству выбросов в атмосферу порядка 15 тыс. автомобилей", - отметил председатель наблюдательного совета Токмак Солар Энерджи Александр Репкин.

Инвесторами проекта выступилa инвестиционная компания Astra Capital Group в партнерстве с государственным Укргазбанком.

Компания Токмак Солар Энерджи была создана 9 июня 2011 года. Основной вид деятельности компании - преобразование энергии солнечного излучения в электроэнергию. В декабре 2012 года компания ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 10 МВт в с. Новом, Токмакского района, Запорожской области. Электростанция расположена на территории площадью 32 га.

Напомним, что летом 2017 года компания UDPR ввела в эксплуатацию Дымерскую солнечную электростанцию в Киевской области.

Кроме того, в апреле прошлого года в Яворовском районе Львовщины открыли первую очередь новой электростанции Озерная мощностью 9,9 МВт.

А в начале января этого года канадская TIU построила солнечную электростанцию установленной мощностью 10,5 МВт в Никополе Днепропетровской области за €10 млн.

В феврале украинская компания Солар Парк построила и ввела в эксплуатацию новую солнечную электростанцию в Запорожской области.