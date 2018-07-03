В Украине запретят эксплуатацию самолетов старше 20 лет

Министерство инфраструктуры намерено со следующего года запретить эксплуатацию самолетов, у которых срок использования превышает 20 лет.

Об этом сообщил глава министерства Владимир Омелян по итогам совещания с авиакомпаниями и туроператорами, передает УНИАН.

"Все, что старше 20 лет, в Украине не будет иметь права летать", - заявил министр.

Кроме того, в ближайшее время будет проведена техническая ревизия самолетов, которые в основном используются для нерегулярных перевозок.

Также Омелян сообщил, что до конца этой недели появится рейтинг авиакомпаний с качественной аналитикой их работы относительно частоты рейсов, среднем времени задержек и так далее. Планируется, что этот рейтинг будет постоянно обновляться.

"Каждый гражданин, туроператор, турагентство смогут увидеть качественную аналитику: с какой частотой выполнялся рейс, как часты опоздания, и выбрать: или заплатить на $50 дороже за путевку и иметь своевременный вылет, или сэкономить и провести некоторое время, надеюсь, минимальное, в аэропорту прибытия/отбытия", - резюмировал министр.

Напомним, украинские туристы застряли в аэропортах нескольких стран, некоторые не могли вылететь в Украину несколько суток. По состоянию на 3 июня все граждане Украины, которые застряли в Тунисе, Албании, Грузии и других странах из-за конфликта между туроператором Oasis и авиакомпанией Bravo Airways, вернулись в Украину, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В Министерстве иностранных дел Украины настаивают, что туроператоры, из-за которых украинцы застряли в аэропортах целого ряда стран, должны понести за это ответственность.