В Украине запретили выдачу спецразрешений на нефтегазовые площади в обход аукционов

Кабинет министров Украины запретил выдачу специальных разрешений на нефтегазовые площади в обход аукционов через механизм апробации.

Об этом говорится в постановлении правительства №333 от 25 апреля 2018 года.

Отметим, что документ корректирует ряд норм, изложенных в постановлениях Кабмина №954 и 615 от 30 мая 2011 года.

В частности, отменена плата за прирост запасов и плату за продление действия нефтегазовой лицензии. В дальнейшем государство будет взимать с недропользователей только плату за первичное получение лицензии и ренту, соответствующую объему добытых углеводородов.

Кроме того, в постановлении говорится, что в дальнейшем при получении нефтегазовой лицензии на морском шельфе, компаниям не понадобятся согласования облсоветов.

Документ также дает возможность компаниям – собственникам лицензий передавать их своим дочерним предприятиям, но только до конца 2018 года.

Правительство разрешило продлевать действие спецразрешений для компаний, имеющих налоговые долги, однако с ограничением права распоряжения добытым сырьем.

Помимо этого, вводится переходной период для надлежащего выполнения требований закона Об оценке влияния на окружающую среду.

Напомним, что в апреле правительство отменило платежи для недропользователей за прирост запасов ископаемых и продление действия спецразрешений.