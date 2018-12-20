В Украине запретили устанавливать газовые котлы в новых многоэтажках Сегодня, 15:40 804 Цей матеріал також доступний українською Минрегион урегулировал размещение газовых котлов в новых жилых домах Фото: ПрофиДОМ

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины запретило устанавливать в новых многоэтажных жилых домах газовые котлы с закрытыми и открытыми камерами сгорания.

Соответствующие требования учтены в новых государственно-строительных нормах (ГСН), заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

Согласно новым ГСН, газовые бытовые теплогенераторы мощностью до 30 кВт разрешается устанавливать только в частных домах и многоквартирных жилых домах до трех этажей.

"Их установление предусматривается в помещении кухни высотой не менее 2,2 м с наличием естественного освещения (независимо от наличия плиты)... В помещениях кухонь, интегрированных в структуру жилой комнаты, допускается установка только теплогенераторов с закрытой камерой сгорания", - заявил Зубко на своей странице в Facebook.

По словам вице-премьера, обновление государственно-строительных норм связано с тем, что пренебрежение правилами установки и эксплуатации газовых котлов становится причиной взрывов в домах.