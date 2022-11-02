Остается только оригинальный. В Украине запретили импорт коньяков, не отвечающих техническим условиям производства 2 ноября, 10:33 Оригинальный коньяк производится в регионе Новая Аквитания во Франции. (Фото:Shaiith79/Depositphotos)

С 1 ноября Украина прекратила импорт продукции с этикетками Cognac/Коньяк, не соответствующей техническим условиям этого наименования, в соответствии с соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной.

Как сообщает прессслужба Минагрополитики, соглашение об ассоциации предусматривается взаимную защиту определенного количества географических указаний (ГУ), среди которых Коньяк, в Украине.



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Использование названия Cognac/Коньяк для продуктов, не происходящих из региона Новая Аквитания во Франции, не отвечают техническим условиям производства напитка. Соответственно, запрещается на территории Украины.

Решение было принято еще в январе, однако было установлено переходный период, чтобы импортеры смогли изменить этикетки на своей продукции. За защиту ГУ Коньяк будут отвечать Укрвинпром с Национальным межпрофессиональным бюро Коньяка.

Напомним, в 2020 году объем рынка продуктов с защищенными названиями превышал 75 млрд. евро в год, что эквивалентно 15% всего агроэкспорта из стран Евросоюза.

В 2021 году Армения отказалась называть свои изделия коньяком, вместо этого получила компенсацию от ЕС в 3 млн евро.