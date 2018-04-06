В Украине зафиксировали четырехмесячное падение добычи газа

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Cнижение среднесуточной добычи демонстрируют как частные компании, так и государственные
Фото: pixabay.com

Cнижение среднесуточной добычи демонстрируют как частные компании, так и государственные

Добывающие компании четвертый месяц подряд демонстрируют снижение среднесуточной добычи природного газа.

Об этом пишет enkorr.

В оперативных данных Укртрансгаза отмечается, что по итогам первого квартала впервые с 2015 года суммарное производство газа в Украине снизилось на 0,7%, по отношению к первому кварталу 2017 года.

Отмечается, что снижение среднесуточной добычи демонстрируют как частные компании (суммарный результат по всем компаниям), так и государственные Укргаздобыча и Укрнафта.

Так, в первом квартале Укргаздобыча увеличила добычу на 1,8% (+67,7 млн куб. м), при этом Укрнафта –  снизила на 16% (-49,9 млн куб. м), а частные компании – снизили на 4,8% (-54,7 млн куб. м).

Напомним, в 2017 году Украина увеличила добычу природного газа на 4,2% (+ 838,2 млн куб. м) в сравнении с 2016-м – до 20,8 млрд.

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