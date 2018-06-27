В Украине задумались об изменении механизма проверок строек

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) предлагает ввести поэтапные проверки объектов строительства, а также запретить внеплановые проверки на основании требований правоохранительных органов.

Об этом сообщил глава ГАСИ Алексей Кудрявцев, передает Интерфакс-Украина.

"Готовится законопроект, в котором вообще меняется концепция проведения проверок строительства. Если застройщики будут своевременно проходить этапы проверок строительства, не будет нужды во всех этих внеплановых проверках, в том числе, и (по требованию – НВ) правоохранительных органов", - сказал Кудрявцев, добавив, что законопроект планируют внести в Верховную Раду в сентябре.

По данным Кудрявцева, законопроект предлагает выделить несколько этапов строительства объекта и осуществлять проверки после завершения каждого этапа по заявлению застройщика.

"Есть несколько этапов строительства, на которые приглашаются инспекторы. К примеру, это три этапа: фундамент, каркас и сети – количество этапов обсуждается. Кроме того, мы предлагаем изменить санкции: если есть нарушения, не выписывать сразу штрафы на миллионы, а дать время на их устранение, и только если нарушения не исправляются, тогда вводить штрафные санкции", – рассказал глава ГАСИ.

Архитектурная строительная инспекция также планирует ограничить перечень оснований для внеплановых проверок.

"Мы хотим отойти от (внеплановых - НВ) проверок правоохранительными органами и предлагаем им обращаться в суд. Если есть решение суда, только тогда мы выходим (на стройплощадку для проверки – НВ) с правоохранительными органами", – отметил Кудрявцев.

Также ГАСИ данным законопроектом предлагает останавливать, а не отменять градостроительные условия и ограничения, выданные с нарушениями, и при этом давать время на устранения нарушений.

Кроме того, ведомство планирует отменить выделения земли под инфраструктурные объекты и электросети, и выдавать разрешения на такие объекты по согласию местной власти. По словам Кудрявцева, отмена выделения земли позволит существенно сократить время получения разрешительной документации.