В Украине задумались о запрете строительства скоростных трасс через населенные пункты

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В Украине могут запретить строительство скоростных трасс
Фото: pixabay

В Украине могут запретить строительство скоростных трасс

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства изучает возможность запрета на строительство новых скоростных трасс (дорог 1-й категории - с четырьмя и более полосами движения) через населенные пункты. Данной нормой министерство может дополнить Государственные строительные нормы (ГСН).

Об этом сообщили в министерстве, передают Українськi Новини.

Отмечается, что строительство скоростных трасс, проходящих через населенные пункты, сейчас является довольно распространенной практикой.

При этом такой подход негативно влияет на безопасность жителей и на экологическую ситуацию в населенном пункте.

Ранее сообщалось, что Минрегионстрой ввел новую норму относительно сужения ширины полос движения на дорогах в городах и селах для внедрения европейских стандартов безопасности на дорогах.

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