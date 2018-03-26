В Украине задумались о введении ограничения высотности застройки

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины начало введение понятия "голубая линия" для ограничения высотности при застройке территорий в населенных пунктах.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - глава Минрегиона Геннадий Зубко, передает УНИАН.

Министр отметил, что в европейских странах существуют три ограничительные линии для строительства новых зданий: красные (существующие и планируемые границы территорий общего пользования, коммуникации, дороги и так далее, - ред.), голубые и зеленые (определяют зеленые зоны, скверы, парки и зоны отдыха, которые никогда не могут быть застроены, - ред.). При этом, министр добавил, что первые в Украине действуют, а к внедрению последних страна пока не готова.

"Я думаю, что это будет абсолютно актуально (внедрение ограничения высотности - ред.), поскольку у нас постоянно ведутся разговоры по поводу высотности того или иного дома, той или иной историко-заповедной зоны, которая застраивается. И это было бы также прозрачно для инвестора, который бы четко понимал, что можно, а что нельзя делать", - сказал Зубко.