В Украине задумались о переходе на новые стандарты измерения газа

В компании считают, что Украина должна перейти к новым принятым в странах ЕС стандартам измерения газа

Украина готовится к переходу на европейские измерительные стандарты.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице компания Укртрансгаз, которая эксплуатирует систему магистральных газопроводов и подземных хранилищ газа страны.

"Украина должна перейти от старых советских стандартов к новым, принятым в странах ЕС. Например, если мы сейчас измеряем газ в кубических метрах, то в будущем перейдем на энергетические единицы - в МДж или кВт*ч или Гкал", - говорится в сообщении.

В компании также добавили, что в будущем будет проведена работа по внедрению новых технологических регламентов и модернизации оборудования в соответствии с новыми стандартами.

Укртрансгаз, 100% которого принадлежит Нафтогазу Украины, эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.