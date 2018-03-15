В Украине за месяц подорожало большинство продуктов

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Больше всего подорожало мясо и овощи борщового набора
Фото: pixabay/PhotoMIX-Company

Больше всего подорожало мясо и овощи борщового набора

Более 70% социальных продуктов подорожали в феврале.

Об это сообщил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей Facebook-странице.

Больше всего подорожали говядина, мягкий сыр, вареная колбаса, рыба и свеклу.

Так, цены на говядину выросли на 3,2 грн/кг. Теперь ее средняя цена в Украине составляет 120,4 грн. Средняя стоимость магкого сыра возросла до 90,9 грн.

Цена вареной колбасы в феврале выросла на 1,2 грн. Отныне ее средняя цена в Украине - 83,8 грн/кг. На 1,1 грн выросли цены на мороженую рыбу. Теперь она стоит 67,6 грн/кг.

Среди овощей подорожали капуста, свекла, морковь, картофель, яблоки.

"Лидером является белокочанная капуста с 18% и средней цене 5,9 грн за килограмм. Вторым также идет неотъемлемая составляющая борща - свекла, который увеличился в цене на 14%. На сегодня ее средняя цена в Украине составляет 8,1 грн за килограмм. Замыкает тройку морковь, которая добавила 10%, и стоит 7,9грн. Четвертое место занимает картофель с 8% роста цены и средним ценником в стране в 6,9 грн за килограмм. Пятыми в рейтинге являются яблоки с 4% и ценой 18,2 грн. за килограмм", - написал Дорошенко.

Напомним,  согласно данным Госстата потребительская инфляция в феврале 2018 замедлилась на 0,9% в сравнении с январем 2018 года.

Кроме того, в феврале 2018 года стоимость куриных яиц выросла почти на 51% в сравнении с февралем прошлого года,
а мяса – почти на 27% за тот же период.

 

 

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