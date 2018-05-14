В Украине выставят на продажу сразу 9 лицензий на нефтегазовые площади

В целом в 2018 году Госгеонедр планирует выставить на аукцион более 40 нефтегазовых лицензий

Научно-технический совет Государственной службы геологии и недр Украины рекомендовал ведомству выставить на аукцион спецразрешения на 9 нефтегазоносных площадей в ближайшее время.

Об этом сообщила пресс-служба Госгеонедр.

" На сегодня наши ученые предлагают 9 лицензионных площадей, которые в основном находятся в восточном регионе Украины. Это Днепропетровская, Харьковская, Сумская и Полтавская области. Общая территория их составляет более 1,5 тыс. кв.км. По предварительным подсчетам, ресурсный потенциал углеводородов на предложенных местах добычи составляет более 30 млн тонн условного топлива", - отметил и.о. руководителя ведомства Олег Кирилюк.

По его словам, в целом в 2018 году Госгеонедр планирует выставить на аукцион более 40 нефтегазовых лицензий.

Госгеонедра планируют 9 августа провести первый аукцион в 2018 году по продаже специальных разрешений на пользование недрами.

Отметим, что участники нефтегазового рынка Украины критикуют Госгеонедр из-за отсутствия аукционов по нефтегазовым лицензиям и практики предоставления спецразрешений вне конкурса через механизм апробации.