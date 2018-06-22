В Украине выросло промышленное производство

В мае 2018 года промышленное производство выросло на 2,5% (не сезонно скорректированных) и на 2,9% (скорректированных) в сравнении с маем 2017 года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
При этом в мае 2018 года промпроизводство выросло на 3,1% в сравнении с апрелем 2018 года.
Кроме того, в январе-мае промпроизводство выросло на 2,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, что в апреле 2018 года промышленное производство выросло на 3% в сравнении с апрелем 2017 года, тогда как в марте показатель составлял 1%, в феврале – 1,9%, а в январе – 3,6%.
В 2017 году промышленное производство сократилось на 0,1% в сравнении с 2016 годом.
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