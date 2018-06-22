В Украине выросло промышленное производство

В мае промпроизводство выросло на 3,1% к апрелю этого года

В мае 2018 года промышленное производство выросло на 2,5% (не сезонно скорректированных) и на 2,9% (скорректированных) в сравнении с маем 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

При этом в мае 2018 года промпроизводство выросло на 3,1% в сравнении с апрелем 2018 года.

Кроме того, в январе-мае промпроизводство выросло на 2,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что в апреле 2018 года промышленное производство выросло на 3% в сравнении с апрелем 2017 года, тогда как в марте показатель составлял 1%, в феврале – 1,9%, а в январе – 3,6%.

В 2017 году промышленное производство сократилось на 0,1% в сравнении с 2016 годом.