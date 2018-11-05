В Украине выросли продажи новых автомобилей для бизнеса

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Лидером в сегменте новых коммерческих автомобилей стала марка Renault

Лидером в сегменте новых коммерческих автомобилей стала марка Renault

С начала 2018 года (январь-октябрь) на украинском рынке было реализовано 10,5 тыс. новых коммерческих автомобилей, что на 13% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщила профильная ассоциация Укравтопром.

В октябре продажи новых коммерческих автомобилей выросли на 10% относительно октября прошлого года. За месяц свою первую регистрацию прошли 1 105 новых коммерческих автомобилей.

Наибольшим спросом в этом сегменте автомобильного рынка пользовались автомобили марки Renault, октябрьская реализация которой в Украине составила 163 машины. Свой результат годичной давности Renault улучшила почти на 9%.

На втором месте рынка октября – Fiat. Автомобили этой марки в прошлом месяце получили 121 регистрационный номер, что на 7% больше в сравнении с октябрем 2017 года.

С более чем трехкратным ростом относительно прошлого года третью строчку рейтинга заняла французская марка Citroen, в активе которой 103 регистрации.

Четвертое место и 40%-ый рост у Mercedes-Benz – 91 автомобиль.

Замыкает пятерку лидеров октября 2018 года Volkswagen. В отчетном месяце 75 новых коммерческих автомобилей этой марки пополнили автомобильный парк Украины (+56% к октябрю 2017 года).

Напомним, что в 2017 году продажи коммерческих автомобилей повысились на 38% в сравнении с 2016 годом – до 11,5 тыс. автомобилей.

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