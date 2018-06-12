В Украине ввели новые критерии для определения проблемных банков

Национальный банк Украины (НБУ) ввел новые критерии для отнесения банка к категории проблемных.
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
Также теперь регулятор сможет присвоить банку проблемный статус за представление регулятору планов и программ, которые не соответствуют установленным требованиям.
Кроме того, Нацбанк расширил основания для применения меры воздействия к банкам в виде письменного предупреждения, и теперь такие меры будут применяться за несоблюдение требований относительно надзора на консолидированной основе.
Кроме того, регулятор уточнил и дополнил требования к планам финансового оздоровления и программ капитализации, которые подаются банками в НБУ.
В частности, запланированные банками меры должны содержать сроки постепенного их выполнения и достижения установленных значений нормативов капитала и других показателей.
В случае несоответствия разработанных банком мер установленным требованиям, банк обязан доработать их с обязательным учетом предложений и замечаний Национального банка и повторно подать на согласование в НБУ в течение 15 дней со дня получения соответствующего требования регулятора.
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