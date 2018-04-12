В Украине ввели новую маркировку табачных изделий

В Украине с 1 июля 2018 года будут введены новые акцизные марки для табачных изделий. Изменение не коснется сигарет с фильтром и без фильтра, папирос.

Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины 4 апреля, передает Интерфакс-Украина.

Документ вступает в силу со дня его опубликования, кроме подпунктов 2 и 3 пункта 1, пункта 3, которые вступают в силу с 1 июля 2018 года.

Изготовить марки нового образца должны до 25 июня. Обеспечением процесса поручено заняться Государственной фискальной службе (ГФС).

Также изменения внесены в положение об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога и маркировки алкогольных напитков и табачных изделий.

В частности, образцы марок разрабатываются Минфином совместно с ГФС, МЭРТ, СБУ, МВД, Минюстом и утверждаются Кабмином.

Марка для алкогольных напитков, кроме винодельческой продукции (ликеро-водочная продукция), отечественного производства производится в зеленой цветовой гамме; алкогольных напитков, которые являются винодельческой продукцией, отечественного производства – красной; напитков, кроме винодельческой продукции (ликеро-водочная продукция), импортного производства – фиолетовой; напитков, которые являются винодельческой продукцией, импортного производства – оранжевой.

Марка для табачных изделий отечественного производства с фильтром и без фильтра (сигареты) - зеленой, для других табачных изделий отечественного производства - оранжевой, для табачных изделий импортного производства с фильтром и без фильтра (сигареты) - синий, для других табачных изделий импортного производства - бордовой цветовой гамме.

Напомним, с 1 января в Украине на 30% повысился акциз на табачные изделия. Кроме того, с каждым годом в будущем акциз будет повышаться на 20%, пока не достигнет европейского уровня в €90 за тысячу сигарет.