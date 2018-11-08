В Украине впервые выделили землю под строительство ветроэлектростанции в Чернобыльской зоне

7 ноября Кабинет министров на своем заседании приняло решение выделить земельные участки на территории Чернобыльской зоны отчуждения под строительство объектов ветровой энергетики.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Так, разрешение выдано компании Ветряной парк Полесский на разработку проекта землеустройства на нескольких участках в Иванковском районе Киевской области общей площадью 7 га для размещения, строительства, эксплуатации зданий и сооружений объектов ветровой энергетики.

"Сегодня был дан "зеленый свет" от правительства на развитие ветроэнергетики в Чернобыльской зоне. Это не только хорошая новость для потенциальных инвесторов, но и продолжение взятого нами курса на увеличение доли альтернативной энергетики в общем энергобалансе страны", – прокомментировал решение министр Остап Семерак.

Он напомнил, что в прошлом году правительство приняло ряд важных решений, которые упростили процедуру для ведения хозяйственной деятельности на этой территории.

"Зона отчуждения имеет высокий уровень инвестиционной привлекательности. Это подтверждают инвесторы из разных стран мира. Они готовы вкладывать сюда средства", – отметил Семерак.

По его словам, за два года на отвод земельного участка в зоне отчуждения с целью реализации проектов возобновляемой энергетики поступило более 60 заявок от инвесторов: как отечественных компаний, так и компаний из Дании, США, Китая, Германии, Франции, Японии и Беларуси.

Согласно пояснительной записке к решению, имеющейся в распоряжении агентства Интерфакс-Украина, компания Ветряной парк Полесский направила соответствующее ходатайство в начале ноября 2017 года.

В распоряжении говорится, что в дальнейшем этот участок будет передан компании в аренду на 49 лет для размещения ветряной электростанции.

Согласно данным госреестра, Ветряной парк Полесский создан в октябре 2016 года с уставным капиталом 1,5 тыс. грн. Его владельцем и директором является Светлана Винник из Ирпеня.

В начале апреля этого года компания сообщила о планах построить Полесскую ВЭС установленной мощностью 40 МВт. В то же время на сайте группы компаний Ветряные парки Украины, пока речь идет об одной ветроустановке на 4,5 МВт с планируемым завершением монтажа в апреле-августе 2019 года.