В Украине впервые выдали лицензию на импорт и обработку продуктов из марихуаны

Компании из США позволили обработку продуктов из марихуаны в Украине

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю над наркотиками выдала первую лицензию на импорт высококачественного каннабидиол (КБД)-сырья, экстрактов и концентратов, готовых КБД-продуктов, обработку КБД, оптовую продажу готовой продукции КБД, а также на реэкспорт концентратов КБД и продуктов переработки КБД в Европу и на мировой рынок.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании C21 Investments Inc., пишет InVenture.

Также отмечается, что команда C21 находится в процессе подачи заявки на получение дополнительных лицензий, в том числе на выращивание конопли.

Кроме того, компания уже открыла представительство в Киеве.

Отметим, что КБД-экстракты и продукты с минимальным содержанием тетрагидроканнабинола являются законными во многих странах Европейского Союза. C21 теперь будет иметь возможность распространять и продавать свои фирменные продукты во многих странах ЕС, что позволит компании получить доступ к рынку с 742 млн потребителей.

C21 Investments Inc. является вертикально интегрированной компанией каннабис-индустрии, которая культивирует, обрабатывает и распространяет продукты из каннабиса в США. Компания владеет площадями, на которых выращивается конопля в штате Орегон.