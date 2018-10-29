В Украине впервые вводят контроль за качеством отопления

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) впервые вводит мониторинг показателей качества в сфере теплоснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

С этой целью 26 октября на открытом заседании НКРЭКУ были приняты проекты форм отчетности по показателям непрерывности и качества теплоснабжения, а также отчет по показателям коммерческого качества предоставления услуг в сфере теплоснабжения.

Принятие указанных форм отчетности позволит Нацкомиссии получать информацию о показателях качества теплоснабжения по трем направлениям.

В частности, отчетность о непрерывности теплоснабжения будет подаваться ежегодно и содержать данные о средней продолжительности перерывов в теплоснабжении, их количестве, а также продолжительности ликвидации последствий аварии сверх допустимых сроков.

Ежегодная отчетность о качестве теплоносителя будет содержать количество случаев несоблюдения параметров давления/температуры по результатам проведенных измерений.

Отчеты о коммерческом качестве предоставления услуг будут предоставляться ежеквартально и будут включать данные о количестве предоставленных услуг, а также количестве и проценте услуг, при выполнении которых превышены установленные сроки.

Отмечается, что введение мониторинга позволит регулятору уже сейчас информировать потребителей и все заинтересованные стороны о показателях качества услуг по теплоснабжению лицензиатов Комиссии; в перспективе – учитывать показатели качества услуг при установлении тарифов лицензиатам в сфере теплоснабжения.

В Нацкомиссии добавляют, что при введении мониторинга показателей качества предоставления услуг в сфере теплоснабжения был использован накопленный опыт Комиссии по мониторингу и регулирования качества услуг в сфере электроснабжения (осуществляется с 2006 года), газоснабжения (с 2017 года), в сферах централизованного водоснабжения и водоотведения (с 2017 года).

Напомним, что в минувшую пятницу Кабмин принял решение о повышении цен на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года. Это повлечет повышение тарифов на отопление. Кроме того, Совет директоров Международного валютного фонда готов утвердить новую программу поддержки экономической политики Украины – stand by arrangement (SBA) только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ.