Не Байрактары, но тоже неплохо. В Украине впервые применили дроны для проведения посевной во время войны

20 апреля, 21:09
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Сельскохозяйственный дрон на поле в Киевской области (Фото:Минагрополитики / Facebook)

Сельскохозяйственный дрон на поле в Киевской области (Фото:Минагрополитики / Facebook)

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В Украине в условиях военного положения впервые удалось внести средства защиты растений с воздуха — при помощи сельскохозяйственных дронов.

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Воздушные работы были проведены на 130 га ягодных насаждений в Киевской области, на территории, которая еще недавно была оккупирована. Об этом в Facebook сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

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Какая именно компания применила дроны, не уточняется.

В Минагрополитики заявили, что в условиях дефицита топлива, пестицидов, при наличии рисков минирования полей использование агродронов «стало решением № 1».

Однако, как добавили в министерстве, такая технология в условиях войны требует специфической подготовки:

— получение разрешений и согласование с военными подразделениями использования воздушного пространства для аграрных нужд;

— получение разрешений на полеты и официальные распоряжения Министерства обороны (любые несогласованные действия будут мгновенно расценены как враждебные, а соответственно — техника будет обезврежена ВСУ).

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«Мы убеждены, что в будущем процесс внесения СЗР дронами будет проще и доступнее. Сейчас уже есть алгоритм сотрудничества с военными администрациями, ВСУ и документальным сопровождением», — отметил первый замминистра агрополитики Тарас Высоцкий.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Минагрополитики Сельское хозяйство АПК Дроны агротех Война России против Украины Посевная кампания

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