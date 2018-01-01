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В Украине в 2,4 раза выросли продажи электромобилей

Сегодня, 13:54
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Самым популярным электромобилем на украинском рынке остается Nissan Leaf

Фото: pixabay/Andy_Bay

В ноябре 2018 года первичную регистрацию в Украине прошли 598 легковых автомобилей, работающих исключительно на электротяге. Это в 2,4 раза больше, чем в ноябре 2017 года.

Об этом пишет Укравтопром.

Львиную долю первичного рынка электрокаров составили импортированные машины с пробегом (80%).

Самым популярным электромобилем на украинском рынке остается Nissan Leaf. За прошедший месяц 344 украинца стали владельцами автомобилей этой модели.

Вторым по популярности остается автомобиль BMW i3. Предпочтение этому электромобилю отдал 41 покупатель.

Tesla Model S заняла третье место по количеству первичных регистраций электромобилей. В ноябре 34 автомобиля этой модели получили украинскую прописку.

На четвертом месте Renault Zoe с результатом 28 автомобилей.

Замыкает пятерку лидеров Fiat 500e, который выбрали 24 покупателя.

Всего с начала года в Украине свою первую регистрацию прошли 4,8 тыс. электромобилей, что почти в 2 раза больше чем за аналогичный период 2017 года. Доля импортированного секонд-хенда в этом сегменте авторынка составила 84%.

Напомним, в 2017 году продажи электромобилей увеличились в 2,3 раза - до 2 697 единиц в сравнении с 2016 годом.

Теги:   Nissan Leaf Tesla Model 3 Электромобили BMW Продажи

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