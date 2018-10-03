В Украине упали цены на яблоки из-за рекордного урожая

В 2018 году в Украине собрали рекордный урожай яблок, который значительно снизил цены на них для населения.

Об этом сообщили аналитики компании Pro-Consulting, передает delo.ua.

Если в прошлом году цена на яблоки в сентябре-октябре была около 20 грн за кг, то в текущем она колеблется в пределах от 6 до 16 грн/кг в зависимости от сорта фрукта.

Но такая ситуация продлится не долго, считают аналитики. Уже с ноября цены на яблоки начнут расти в среднем на 1-2 грн каждый месяц до следующего урожая. Такой рост цен аналитики объясняют недолгим сроком хранения – часть яблок испортится, а сорта, которые хранятся лучше, фермеры придержат до лучших времен, когда цены на них будут значительно выше.

Ожидается, что по итогу 2018 года прирост объема валового сбора яблок в Украине составит до 15%. Причина в активном интересе фермеров к выращиванию яблок за счет больших перспектив экспорта как самих плодов, так и продуктов переработки.

На сегодняшний день яблоки – традиционно наиболее популярный для выращивания фрукт в Украине, объем их производства составляет около 70% от всех выращиваемых фруктов и ягод в стране.

Напомним, экспорт яблок из Украины в первом полугодии 2018-го достиг 24 тыс. тонн – в 3,9 раза больше, чем в первом полугодии 2017-го. Это принесло Украине $8,2 млн валютной выручки, что в 5,3 раза больше, чем в 2017 году. Главным покупателем украинского яблока все еще остается Беларусь, которая также активно наращивает объемы импорта этой продукции.