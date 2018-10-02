В Украине упал спрос на новые легковые автомобили

В сентябре украинцы приобрели 6,8 тыс. новых легковых автомобилей, что почти 14% меньше в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. В сравнении с августом-18 спрос снизился на 8%.

Об этом сообщает профильная ассоциация Укравтопром.

В сентябре самыми популярными стали автомобили Toyota, их приобрели 918 украинцев. Однако это почти на 20% меньше в сравнении с сентябрем прошлого года.

На втором месте Renault с показателем 697 автомобилей, спрос уменьшился на 2%.

Третье место занимает Volkswagen - украинцы приобрели 501 новый автомобиль этой марки, что на 34% меньше в сравнении с сентябрем-17. Четвертое место у KIA - 436 автомобилей, что на 5% меньше чем годом ранее.

Замыкает сентябрьскую пятерку лидеров корейская марка Hyundai, автомобили которой купили 407 украинцев, что на 2% больше, чем годом ранее.

Также в ТОП-10 рынка сентября попали: Nissan - 402 шт. (-9%); Skoda - 373 шт. (-37%); Mazda - 326 шт. (+ 12%); Suzuki - 257 шт. (+ 13%); Mitsubishi - 234 шт. (+ 54%).

Бестселлером месяца стал автомобиль Renault Duster c показателем 307 регистраций.

Всего за три квартала 2018 года в Украине свои первые регистрационные номера получили 60,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 4% больше чем за аналогичный период прошлого года.