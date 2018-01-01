В Украине существенно выросли продажи б/у автомобилей Сегодня, 17:31 7 Цей матеріал також доступний українською

В ноябре 2018 года в сравнении с ноябрем 2017 года продажи б/у автомобилей в Украине повысились на 84% до 11,5 тыс. автомобилей.

Об этом говорится в сообщении ассоциации Укравтопром.

"За ноябрь в Украине было зарегистрировано 11,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 84% больше, чем годом ранее. Подержанные автомобили охватили 61% общего объема первичных регистраций в легковом сегменте рынка", - говорится в нем.

Так, на первом месте по продажам б/у машин Volkswagen – 1,8 тыс. автомобилей этой марки нашли в Украине своих владельцев. На втором месте Renault с результатом 1,4 тыс. единиц. Третью строку рейтинга занимает Skoda с результатом 1,1 тыс. единиц. Четвертая позиция за автомобилями Ford – 788 б/у авто. Замыкает пятерку лидеров Nissan с ноябрьским итогом 615 авто с пробегом.

Всего за первые 11 месяцев 2018 года в Украине было поставлено на учет 95,4 тыс. импортированных легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, что на 90% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Напомним, по итогам 2017 года продажи импортных б/у автомобилей увеличились в 3,3 раза – до 56 744 единиц.