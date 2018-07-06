В Украине существенно вырос спрос на электромобили

Продажи электромобилей в Украине в январе-июне повысились в 1,5 раза - до 1,9 тыс. единиц в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом сообщили в ассоциации Укравтопром.

Отмечается, что рост спроса происходил в основном за счет импорта машин, бывших в эксплуатации, доля которых в первичных регистрациях составила 85%.

Наибольшим спросом пользовались электрокар Nissan Leaf - 1,3 тыс. автомобиля. Вторым по популярности стал автомобиль BMW i3, который выбрали 129 покупателей. Третье место принадлежит Tesla Model S, владельцами которой стали 95 человек. На четвертом месте остается Mercedes-Benz B, в активе которого 57 регистраций. Замыкает пятерку лидеров Smart Fortwo Electric Drive - приобретено 50 электромобилей.

Ранее сообщалось, что с 1 января при ввозе новых и подержанных электромобилей в Украину отменяется уплата акциза и налога на добавленную стоимость (НДС). Эксперты прогнозируют, что с учетом всех факторов купить электромобиль в Украине можно будет на 17-20% дешевле.

Напомним, в 2017 году продажи электромобилей увеличились в 2,3 раза - до 2 697 единиц в сравнении с 2016 годом.