В Украине вырос рынок новых автомобилей

За пять месяцев 2018 года в Украине на учет было поставлено 33 тыс. новых легковых автомобилей, что почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

Лидером на украинском рынке отчетного периода стала Toyota, которая реализовала 4238 новых легковых авто. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос на эту марку вырос на четверть. Наиболее популярным автомобилем стал кроссовер Toyota RAV-4, выбор на котором остановил 1 201 автомобилист.

Второе место в рейтинге марок занял Volkswagen, который увеличил свой результат на 50%, реализовав 3 256 автомобилей. Бестселлером марки стала "дизельгейтная" модель Volkswagen Golf, которую выбрали 1 308 украинцев. Эта модель стала наиболее популярной в Украине с начала 2018 года.

Renault замыкает тройку лидеров по продажам, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос снизился на 5% - было продано 3 166 автомобилей. Наибольшей популярностью пользовался кроссовер Renault Duster - было зарегистрировано 1 218 автомобилей.

Отметим, что в апреле 2018 Украинский автопарк пополнили 6,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 6% больше в сравнении с апрелем прошлого года.