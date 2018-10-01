В Украине сократился дефицит платежного баланса – НБУ

Объемы экспорта товаров в августе выросли на 10,5%

Дефицит текущего счета платежного баланса в августе уменьшился до $601 млн. При этом, в июле показатель дефицита составлял $1,1 млрд.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

"Этому способствовало прежде всего существенное замедление годовых темпов роста импорта товаров, которое было более существенным в сравнении с замедлением роста экспорта", - отметили в регуляторе.

В январе-августе дефицит текущего счета составил $2,1 млрд, тогда как за аналогичный период прошлого года дефицит составлял $833 млн.

Объемы экспорта товаров в августе выросли на 10,5%, до $3,7 млрд. "Незначительное замедление роста экспорта в сравнении с июлем было обусловлено прежде всего сокращением объемов металлургического производства и сложностями с грузовыми перевозками Азовским морем», отмечает Нацбанк. В результате этого рост экспорта металлургической продукции замедлился до 11,2% г/г. В то же время экспорт продовольственных товаров увеличился на 6,3% г/г и достиг рекордного для августа значения благодаря росту мировых цен на пшеницу и большим объемам собранного урожая масличных культур.

В целом за январь - август экспорт вырос на 11,6% сравнении с соответствующим периодом прошлого года, до $28,2 млрд.

Объемы импорта товаров в августе составили почти $5 млрд, однако его рост существенно замедлился - до 17,4% в годовом измерении.

Платежный баланс в августе сведен с профицитом на уровне $27 млн.

Напомним, что дефицит платежного баланса Украины в июле 2018 года составил $170 млн, что 40,4% лучше показателя июля-2017.