В Украине стартовали продажи электромобилей за 100 тыс. грн

В Украине начались продажи электромобиля Fulu Mk1, стоимость которого составляет 109 999 грн, что по курсу доллара по состоянию на 19 октября меньше $4 тыс.

Об этом сообщает профильный портал Autogeek.

Четырехместный автомобиль Fulu Mk1 производит компания из Китая. Он отличается довольно маленькими габаритами. Длина его составляет 2450 мм, ширина 1 230 мм, высота – 1 550 мм, а масса всего 435 кг.

Электромотор развивает 2,2 кВтч и позволяет авто ехать с максимальной скоростью в 45 км/ч. Свинцовые аккумуляторы обеспечивают запас хода в 120 км, а зарядить электромобиль можно за 8 часов.