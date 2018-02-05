В Украине спрогнозировали повышении цены на газ для населения на 62% - финплан

С октября 2018 года цена газа может вырасти на 73% в сравнении с действующей на данный момент ценой

Цена газа для населения Украины и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) с 1 апреля 2018 года может увеличиться на 62% с 4,9 тыс. до 8,03 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. (без НДС), если условия постановления №187 от 22 марта 2017 года, определяющего цену на газ, не будут изменены.

Об этом говорится в анализе проекта финансового плана НАК Нафтогаз Украины, проведенного Министерством финансов Украины, передают Українські Новини.

Также отмечается, что в дальнейшем, с октября 2018 года, цена газа может вырасти на 73% в сравнении с действующей на данный момент ценной до 8,5 тыс. грн за 1 тыс. куб.м.

Кроме того, в анализе содержится информация, согласно которой цена газа могла бы увеличиться на 17% с 1 января, если бы правительство выполнило постановление №187.

Напомним, в октябре 2017 года Кабмин отложил на неопределенный срок публикацию цены природного газа на уровне импортного паритета на период с 1 октября 2017 года до 31 марта 2018 года.

17 января СМИ сообщали, что Кабинет министров Украины планирует изменить методику определения цены газа для населения с апреля 2018 года. Предполагается, что с 1 апреля цена газа для населения может увеличиться на 8,3%, то есть с 4,9 тыс грн за тыс. куб. м. до 5,3 тыс. грн, и действовать она будет до 1 апреля 2019 года.

Позже министр энергетики Игорь Насалик опроверг информацию СМИ о поднятии цен на газ для населения.