В Украине собрались внедрить новую систему агрострахования

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Сейчас изучаются возможности внедрения канадской системы поддержки сельскохозяйственных предпринимателей

Сейчас изучаются возможности внедрения канадской системы поддержки сельскохозяйственных предпринимателей

Новая система агрострахования сможет стать опорой для внедрения эффективных инструментов кредитования малых и средних фермерских хозяйств.

Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева, сообщает пресс-служба Министерство аграрной политики и продовольствия.

По ее словам, сейчас изучаются возможности внедрения в Украине новых эффективных инструментов и практик в сфере агрострахования. В частности, рассматривается канадская система поддержки сельскохозяйственных предпринимателей с помощью механизмов субсидированного кредитования и страхования сельхозрисков.

"Мы стремимся исследовать лучшие мировые практики кредитования и агрострахования, среди которых и канадская. Она построена на полном доверии между фермерами, страховыми компаниями и государством, что позволяет экономить время, ресурсы и обеспечивать длительный экономический эффект», - сказала Ковалева и добавила, что внедрение поможет улучшить инвестиционный потенциал сельскохозяйственного сектора, позволит предусматривать ценовые и погодные риски, стимулировать рост АПК.

Кроме того, она отметила, что канадские фермеры позитивно оценивают государственные программы поддержки субсидирования и кредитования, поскольку они обеспечивает им полную защищенность и финансовую стабильность.

"Система кредитования и субсидирования в Канаде финансируется государственным и местными бюджетами и направлена на то, чтобы снизить все возможные риски до нуля", - подчеркнула замминистра.

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