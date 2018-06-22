В Украине собрались создать 5 авиахабов и 20 международных аэропортов

Министерство инфраструктуры планирует создать в Украине 50 аэропортов, пять из которых будут международными авиахабами, еще 20 - обслуживать международные рейсы.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Интерфакс-Украина.

"В авиационной отрасли мы видим создание 50 аэропортов по всей территории Украины. Мы не говорим про 50 Борисполей - мы говорим минимум о пяти международных хабах, минимум о 20 аэропортах, которые будут обеспечивать международное сообщение, а также еще о 20, которые будут обеспечивать регионы", - сказал министр.

Кроме того, он отметил, что среднее время, которое должна занимать дорога к аэропорту с любой точки страны, должно сократиться до 1 часа.

Сейчас в Украине есть около 22 аэропортов.

Напомним, ранее Омелян заявлял, что две новые авиакомпании с международным и украинским капиталом будут созданы в Украине.