В Украине собрались отложить маркировку латиницей на упаковке

МЭРТ намерен перенести маркировку латиницей на упаковке до 2021 года

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) намерено отложить переход на обязательную маркировку продукции единицами SI (единицы измерения с использованием букв латинского или греческого алфавита) на 2 года - до 1 января 2021 года.

Об этом сообщается в проекте приказа МЭРТ, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что данные изменения продлят переходной период, в течение которого производители должны адаптироваться к международным обозначениям и списать остатки существующих упаковочных материалов.

Согласно документу, с 1 января 2021 года производители должны будут в первую очередь указывать единицы измерения латиницей, а уже в скобках – на украинском языке. До этого момента единицы обозначаются на украинском.

Документом также предусмотрено, что продукция, выведенная на рынок до 2021 года, остается в обороте до окончания срока годности без ограничений по поводу несоответствующей маркировки.

При этом, по мнению Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), новые требования к маркировке повлекут значительные материальные затраты для производителей.

"Только для одного игрока рынка необоснованные расходы могут составлять несколько миллионов гривен", - сказали в ЕБА.

По данным ассоциации, в некоторых отраслях маркировка продукции латиницей противоречит законодательству, которым предусмотрено маркировку на украинском языке. В частности, такие требования существуют для пищевой продукции, кормов для животных, ветеринарных препаратов и пестицидов.

В ЕBA считают, что несогласованность использования международной маркировки в некоторых законах может привести к прекращению поставок кормов.

"Все корма, кормовые добавки и ветеринарные препараты должны быть зарегистрированы на украинском языке. Процесс регистрации каждой товарной позиции, согласно законодательству, занимает до 210 дней. Соответственно, свидетельства будут выданы уже в 2019 году. То есть товары будут фактически разрешены к обращению, но не будут соответствовать действующему законодательству. Поэтому компании будут вынуждены прекратить их поставку", - объяснили в ЕБА.