В Украине собрались открыть завод по производству электрофурнитуры

Завод по производству электроустановочных систем Plank Electrotechnic, входящий в состав конгломерата UFuture Investment Group Василия Хмельницкого, осенью текущего года начнет работу на территории индустриального парка Белая Церковь, пишет Интерфакс-Украина.

"Этой осенью мы получим завод, который будет производить продукцию. Ее будут использовать не только в Украине, она будет направлена на экспорт, в Европу, поскольку все заводы мы будем строить по европейским стандартам", - написал Хмельницький.

Предполагается, что завод будет производить электрофурнитуру и другие электротехнические изделия, в среднем будет выпускать 4,6 млн ед. продукции в год.

По словам директора Plank Electrotechnic Александра Крыжановского, ввод завода в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2018 года, но уже сейчас на арендованных площадях запущенно экспериментальное производство по технологии инжекции композитных пластмасс (литье под давлением с усилием сжатия до 130 тонн).

Кроме того, сообщается, что на втором этапе (ожидается в 2019 году, - ред.) в рамках кластера будет запущено производство методом экструзии армированных труб для водопровода и отопительных систем, монтажных коробов и плинтусов разных габаритов. Кроме того, методом пултрузии будут выпускаться композитная арматура, профили и сетки из стекловолокна.

Также компания оценила рынок электрофурнитуры в Украине в 500 млн грн в год, при этом отмечая, что украинская продукция будет иметь конкурентную стоимость при высоком качестве.