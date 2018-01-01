В Украине снизились продажи новых автомобилей для бизнеса Сегодня, 13:32 1 Цей матеріал також доступний українською Регистрация автомобилей Ford упала сразу на четверть Фото: Ford

В ноябре 2018 года в Украине зарегистрировали 1 017 новых коммерческих автомобилей, что на 1,2% меньше чем годом ранее.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

На первом месте Renault с результатом 166 зарегистрированных авто. Это почти на 2% меньше чем годом ранее.

Второе место занимает Fiat, который увеличил количество регистраций на 3% - до 124 автомобилей.

Регистрации Mercedes-Benz выросли сразу на 69% – до 108 авто. На четвертом месте Volkswagen – 87 зарегистрированных авто, что на 2% больше ноября прошлого года.

Показатель регистрации Ford упали сразу на четверть, однако ему удалось войти в первую пятерку рейтинга.

Всего с начала года украинский парк коммерческих автомобилей пополнили 11,5 тыс. новых машин, что на 11% больше чем за аналогичный период 2017 года.

Напомним, что в 2017 году продажи коммерческих автомобилей повысились на 38% в сравнении с 2016 годом – до 11,5 тыс. автомобилей.