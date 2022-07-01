Растаможка стала платной. С 1 июля Украина отменила беспошлинный ввоз автомобилей 1 июля, 07:07 Очередь на границе из желающих растаможить автомобили (Фото:Госпогранслужба)

Льготный ввоз автомобилей в Украину отменяется с 1 июля. При ввозе транспорта вновь придется платить НДС, ввозную пошлину, акцизный налог — все, как и раньше.

Законопроект № 7418, предусматривающий возврат пошлины и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили, был подписан президентом Владимиром Зеленским 30 июня.

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Согласно ему, возобновляется налогообложение, которое было отменено из-за полномасштабного вторжения России.

Налогообложение возвращается для следующих групп товаров:

— для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;

— для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;

— для транспортных средств, ввозимых гражданами.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в период освобождения от налогообложения импорта было ввезено более 119 тыс. автомобилей, в ом числе премиум-класса. В результате госбюджет понес убытки в размере 13 млрд грн.

По данным таможенной статистики, в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составили около 3 млрд грн НДС и ввозной пошлины.

В то же время, законопроект предусматривает отмену пенсионного сбора на приобретение электромобилей.

Президент Владимир Зеленский 5 апреля подписал закон, полностью освобождающий граждан от налогообложения ввоза транспортных средств на время действия военного положения.

Уже в конце апреля появились инициативы возобновить прекращение бесплатной растаможки авто — в частности, со стороны Даниила Гетманцева, главы комитета Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики.

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