В Украине резко выросли темпы запуска новых "зеленых" электростанций

В Украине в 2,5 раза увеличилось количество "зеленых" мощностей

В июле-сентябре 2018 года в Украине введены в эксплуатацию новые генерирующие объекты на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) общей установленной мощностью 160,1 МВт, что в 2,4 раза превышает показатель за аналогичный период 2017 года.

Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), передает Интерфакс-Украина.

"Объекты ветряных электростанций (ВЭС) и солнечных электростанций (СЭС) составляют 97% введенных мощностей", - отметили в Нацкомиссии.

Так, в третьем квартале введены в эксплуатацию ветроустановки общей мощностью 7 МВт, СЭС общей мощностью 148,8 МВт, станции на биогазе мощностью 3,6 МВт, малые ГЭС мощностью 0,7 МВт.

Таким образом, по состоянию на 1 октября Украина располагает ВЭС общей установленной мощностью 522,4 МВт, СЭС – 1096,4 МВт, станциями на биомассе - 43,8 МВт, биогазе – 44,6 МВт, малыми ГЭС мощностью – 96,4 МВт.

Общая установленная мощность ВИЭ – 1803,6 МВт. Кромеи того, сейчас доля ВИЭ в производстве электроэнергии в Украине составляет 1,8%, доля в общей стоимости электроэнергии – 8,3%.