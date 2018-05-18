В Украине решили восстановить работу сразу трех спиртзаводов

Облгосадминистрация Сумской области рассчитывает на возобновление работы трех спиртзаводов – Наумовского, Новосухановского и предприятия Сумыспирт, которые не работают уже на протяжении долгого времени.

Об этом сообщила пресс-служба департамента агропромышленного развития Сумской ОГА.

При этом, для повышения привлекательности для инвесторов на заводах нужно провести реструктуризацию долгов и перепрофилировать их мощности на производство технического спирта, утверждают чиновники.

Кроме того, планируется перепрофилировать производственные мощности, перейдя на производство технических жидкостей. А также иметь сырьевую базу для бесперебойного производства продукции и рынок сбыта.

В ОГА решили подготовить обращение к Кабмину о необходимости подписания меморандума о комплексных действиях по восстановлению работы спиртзаводов Сумской области и создания рабочей группы для рассмотрения и урегулирования кризисных вопросов.

Напомним, что ранее два спиртзавода в Черновицкой области решили продать за долги.