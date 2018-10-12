В Украине решили по-новому восстанавливать старые месторождения газа

Государственная газодобывающая компания Укргаздобыча запускает пилотный проект сотрудничества с нефтегазовым компаниям, у которых есть современные технологии интенсификации добычи на зрелых и истощенных месторождениях.

В частности Укргаздобыча предлагает заключать PEC-контракты (production enhancement contract – Комплексное повышение добычи газа) по интенсификации добычи на зрелых и истощенных месторождениях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Такой тип контракта еще не заключался в Украине, поэтому Укргаздобыча является первооткрывателем в этой области", – подчеркивают в компании.

Контракт или несколько контрактов планируется заключить на период 10 или 15 лет с возможностью продления еще на 10 лет.

При этом существующие месторождения Укргаздобычи были оценены по основным показателям (современный объем добычи, подтвержденные запасы, глубины, IRR-бурение, соотношение добычи/запасов, запасы жидких углеводородов и т.д.) и с помощью статистических методов разделены на более или менее однородные кластеры, среди которых были избраны те, которые могут быть интересными для сотрудничества.

В 2017 году компания увеличила добычу природного газа на 4,4%, до 15,3 млрд куб. м.

В январе-сентябре 2018 года компания увеличила добычу газа на 0,8% до 11,4 млрд куб. м.

К 2020 году Укргаздобыча планирует достигнуть годовой добычи газа в объеме 20 млрд куб. м.

Укргаздобыча, 100% акций которой принадлежит НАК Нафтогаз Украины, является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.