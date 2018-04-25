В Украине решили объединиться две крупные сети супермаркетов

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение дела о приобретении компанией Bronberry Development Inc. и Cremnos Investments Corp. контроля над компанией Холдинг Ритейл Лтд. (все – Род-Таун, Британские Виргинские о-ва).

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Концентрация осуществляется на рынках розничной торговли преимущественно продовольственными товарами в Ивано-Франковской и Ривненской областях.

Согласно данным Единого госреестра, конечным бенефициаром компаний-покупателей – Bronberry Development Inc. и Cremnos Investments Corp. – является Джеймс Джилиан Терезия. Он также выступает бенефициаром компании Арго-Р, которая развивает сеть супермаркетов Наш край и Спар Украина Корп., оперирующей сетью супермаркетов Spar, отмечает агентство Интерфакс-Украина.

Согласно данным луцкой инвесткомпании VolWest Group, она осуществляет стратегическое управление обеими продовольственными сетями.

По данным Единого госреестра, Холдинг Ритейл Лтд. совместно со львовской компанией по управлению активами Карпаты-Инвест владеет Торговым домом Аванта, выступающим оператором торговых сетей под брендами Колибрис, 555 и АВС Маркет. Группа компаний Аванта, помимо торговли, развивает направление управления недвижимостью.

Информацию о слиянии бизнесов двух операторов, работающих на розничном продовольственном рынке по схеме франчазинга, Интерфаксу-Украина подтвердили два источника, знакомые с ситуацией в компаниях. По их данным, в настоящее время сделка "ожидает окончательного решения АМКУ".

В то же время в пресс-службе VolWest Group не подтвердили и не опровергли информацию о планах объединить розничные бизнесы торговых сетей Колибрис, 555, Наш Край и Spar.

"В своей хозяйственной деятельности наша компания придерживается всех норм законодательства Украины. На сегодня никаких действий по объединению или слиянию не происходит, поскольку такие действия четко регламентированы действующим законодательством", - сказали в пресс-службе.

Торговый дом Аванта по состоянию на сентябрь 2017 года имел 43 супермаркета Колибрис в Волынской, Львовской, Ривненской, Житомирской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой областях, а также три магазина 555 и 18 - АВС Маркет.

Помимо этого, согласно данным веб-сайта, торговый дом развивает два проекта строительства торговой недвижимости в Западной Украине – ТРЦ Оранж Плаза в Вараше Ривненской области площадью 24 тыс. м кв. и житомирский ТЦ Глобус площадью 2,2 тыс. кв. м.

Сеть супермаркетов Наш Край развивается с 2001 года в трех форматах: супермаркет, "магазин у дома" и "экспресс" торговой площадью от 200 кв. м до 1,6 тыс. кв. м и ассортиментом до 12 тыс. наименований.

По данным веб-сайта VolWest Group, на март-2018 в целом сеть Наш Край насчитывает свыше 230 магазинов в 19 областях Украины.

VolWest Group работает на рынке частного капитала Украины с 1992 года. Среди бизнес-проектов группы на конец 2015 года, помимо сети супермаркетов Наш Край, – сеть пиццерий Тарантелла (на конец 2015 года насчитывала восемь франчайзинговых пиццерий: семь в Луцке, одна – в Камене-Каширском Волынской области).

Кроме того, VolWest Group объединяет девелоперскую компанию West Development Group, дистрибуционную компанию Smart Logistics, компанию Кава Груп (официальный и эксклюзивный представитель Нестле Украина в Волынской области), компанию по продаже бытовых обогревателей и охлаждающих устройств Техномодуль Ультра (ранее – Ультра Дом), медиакомпанию СиД Медиа холдинг (еженедельник и информационно-развлекательный портал Семья и дом, радиостанция СиД FM), луцкий спортивно-развлекательный комплекс Adrenalin City (общая площадь порядка 100 тыс. кв. м), бизнес-академию практического менеджмента и компьютерную академию Шаг.