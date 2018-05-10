В Украине решили начать борьбу с "черными" риелторами

Целью является недопущение оформления сделок по купле-продаже недвижимости по заниженной цене, говорит Трубаров

Фонд государственного имущества (ФГИ) завершает работу над созданием Единой базы данных оценки недвижимости.

Об этом сообщил и.о.главы ФГИ Виталий Трубаров в эфире 5 канала.

По его словам, эта процедура уже заканчивается и с июня переходит на новый этап. Кроме того, он заявил, что целью является недопущение оформления сделок по купле-продаже недвижимости по заниженной цене для ухода от налогообложения, особенно в городах-миллионниках.

"По нашим данным, когда эта система заработает, государственный бюджет может получить дополнительно от 2 до 3 млрд грн", – рассказал Трубаров.

Он также добавил, что оценщик в своей работе будет использовать специальную программу и вносить данные по сделке в базу.

"Если он попадает в индикатив, который там существует, тогда его работа принимается, и нотариус имеет право оформить (сделку). Если не принимает, тогда сделки не происходят", – пояснил руководитель Фонда.