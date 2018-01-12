В Украине рекордно подорожали бензин и дизтопливо

С 11 по 12 января 2018 года цены на бензин и дизтопливо (ДТ) на АЗС резко двинулись вверх. В частности национальные операторы WOG и Shell повысили цены на 10-50 коп./л.
Так, на АЗС WOG литр бензина А-92 подорожал до 30,95 грн/л, А-95 – 31,95 грн/л, А -95 Премиум – 32,95 грн/л. Дизтопливо подорожало до 29,45 грн/л, ДТ Премиум – 31,45 грн/л.
Об этом сообщили в консалтинговой компании UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов Украины.
Кроме того, стоимость ДТ на 10-50 коп./л повысилась на АЗС БРСМ-Нафта и AMIC.
В регионах также продолжилось повышение цен. Стоимость бензинов и ДТ топлива росла на заправках Татнефти, Параллели и Народной.
Кроме того, в харьковской сети Укргаздобыча подорожали бензин А-92 и ДТ, а в полтавской сети BVS - А-92.
Таким образом, по состоянию на 12 января средние цены на бензины и ДТ на украинских АЗС выросли на 6-8 коп./л – до: А-92 - 27,81 грн/л, А-95 - 28,60 грн/л, А-95 Премиум - 29,98 грн/л, ДТ - 26,40 грн/л, и ДТ Премиум - 28,90 грн/л.
Розничные цены на АЗС по состоянию на 12.01.18, грн/л
|
ОПЕРАТОР
|
А-92
|
|
А-95
|
|
А-95+
|
|
ДТ
|
|
ДТ+
|
|
WOG
|
30,95
|
+0,50
|
31,95
|
+0,50
|
32,95
|
+0,50
|
29,45
|
+0,50
|
31,45
|
+0,50
|
ОККО
|
30,49
|
|
31,49
|
|
32,49
|
|
28,99
|
|
30,99
|
|
SOCAR
|
30,49
|
|
31,49
|
|
32,49
|
|
28,99
|
|
30,99
|
|
Shell
|
30,25
|
+0,30
|
31,25
|
+0,30
|
33,45
|
+0,30
|
28,89
|
+0,10
|
32,39
|
+0,10
|
Parallel
|
29,99
|
+0,50
|
30,99
|
+0,50
|
31,79
|
+0,50
|
28,49
|
+0,50
|
*
|
|
Amic Energy
|
29,79
|
|
30,79
|
|
31,79
|
|
28,49
|
+0,50
|
29,49
|
+0,50
|
КЛО
|
28,39
|
|
29,19
|
|
32,19
|
|
27,59
|
|
30,69
|
|
Avantage 7
|
27,89
|
+0,50
|
28,45
|
+0,50
|
28,95
|
+0,50
|
26,00
|
+0,50
|
*
|
|
BVS
|
27,29
|
+0,10
|
27,88
|
|
28,48
|
|
26,39
|
|
27,39
|
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
26,88
|
+0,18
|
27,42
|
+0,18
|
28,26
|
+0,18
|
25,32
|
+0,18
|
*
|
|
НК Народная
|
26,70
|
+0,10
|
27,40
|
+0,10
|
27,90
|
+0,10
|
25,50
|
+0,30
|
*
|
|
БРСМ-Нафта
|
26,69
|
|
27,19
|
|
28,19
|
|
25,59
|
+0,10
|
26,19
|
+0,20
|
Укргаздобыча
|
26,50
|
+0,10
|
27,00
|
|
*
|
|
25,00
|
+0,10
|
*
|
|
Укр-Петроль
|
26,45
|
|
26,95
|
|
27,25
|
|
25,30
|
+0,30
|
25,60
|
+0,30
|
Средняя в Украине
|
27,81
|
+0,06
|
28,60
|
+0,06
|
29,98
|
+0,08
|
26,40
|
+0,07
|
28,90
|
+0,08
Отметим, что подорожание бензинов и дизтоплива на украинских АЗС началось еще с конца лета.
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