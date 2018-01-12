В Украине рекордно подорожали бензин и дизтопливо

Крупные украинские сети резко подняли цены на бензин и дизтопливо

С 11 по 12 января 2018 года цены на бензин и дизтопливо (ДТ) на АЗС резко двинулись вверх. В частности национальные операторы WOG и Shell повысили цены на 10-50 коп./л.

Так, на АЗС WOG литр бензина А-92 подорожал до 30,95 грн/л, А-95 – 31,95 грн/л, А -95 Премиум – 32,95 грн/л. Дизтопливо подорожало до 29,45 грн/л, ДТ Премиум – 31,45 грн/л.

Об этом сообщили в консалтинговой компании UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов Украины.

Кроме того, стоимость ДТ на 10-50 коп./л повысилась на АЗС БРСМ-Нафта и AMIC.

В регионах также продолжилось повышение цен. Стоимость бензинов и ДТ топлива росла на заправках Татнефти, Параллели и Народной.

Кроме того, в харьковской сети Укргаздобыча подорожали бензин А-92 и ДТ, а в полтавской сети BVS - А-92.

Таким образом, по состоянию на 12 января средние цены на бензины и ДТ на украинских АЗС выросли на 6-8 коп./л – до: А-92 - 27,81 грн/л, А-95 - 28,60 грн/л, А-95 Премиум - 29,98 грн/л, ДТ - 26,40 грн/л, и ДТ Премиум - 28,90 грн/л.

Розничные цены на АЗС по состоянию на 12.01.18, грн/л

ОПЕРАТОР А-92 А-95 А-95+ ДТ ДТ+ WOG 30,95 +0,50 31,95 +0,50 32,95 +0,50 29,45 +0,50 31,45 +0,50 ОККО 30,49 31,49 32,49 28,99 30,99 SOCAR 30,49 31,49 32,49 28,99 30,99 Shell 30,25 +0,30 31,25 +0,30 33,45 +0,30 28,89 +0,10 32,39 +0,10 Parallel 29,99 +0,50 30,99 +0,50 31,79 +0,50 28,49 +0,50 * Amic Energy 29,79 30,79 31,79 28,49 +0,50 29,49 +0,50 КЛО 28,39 29,19 32,19 27,59 30,69 Avantage 7 27,89 +0,50 28,45 +0,50 28,95 +0,50 26,00 +0,50 * BVS 27,29 +0,10 27,88 28,48 26,39 27,39 Татнефть-АЗС-Украина 26,88 +0,18 27,42 +0,18 28,26 +0,18 25,32 +0,18 * НК Народная 26,70 +0,10 27,40 +0,10 27,90 +0,10 25,50 +0,30 * БРСМ-Нафта 26,69 27,19 28,19 25,59 +0,10 26,19 +0,20 Укргаздобыча 26,50 +0,10 27,00 * 25,00 +0,10 * Укр-Петроль 26,45 26,95 27,25 25,30 +0,30 25,60 +0,30 Средняя в Украине 27,81 +0,06 28,60 +0,06 29,98 +0,08 26,40 +0,07 28,90 +0,08

Отметим, что подорожание бензинов и дизтоплива на украинских АЗС началось еще с конца лета.