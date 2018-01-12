В Украине рекордно подорожали бензин и дизтопливо

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Крупные украинские сети резко подняли цены на бензин и дизтопливо

Крупные украинские сети резко подняли цены на бензин и дизтопливо

С 11 по 12 января 2018 года цены на бензин и дизтопливо (ДТ) на АЗС резко двинулись вверх. В частности национальные операторы WOG и Shell повысили цены на 10-50 коп./л.

Так, на АЗС WOG литр бензина А-92 подорожал до 30,95 грн/л, А-95 – 31,95 грн/л, А -95 Премиум – 32,95 грн/л. Дизтопливо подорожало до 29,45 грн/л, ДТ Премиум – 31,45 грн/л.

Об этом сообщили в консалтинговой компании UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов Украины.

Кроме того, стоимость ДТ на 10-50 коп./л повысилась на АЗС БРСМ-Нафта и AMIC.

В регионах также продолжилось повышение цен. Стоимость бензинов и ДТ топлива росла на заправках Татнефти, Параллели и Народной.

Кроме того, в харьковской сети Укргаздобыча подорожали бензин А-92 и ДТ, а в полтавской сети BVS - А-92.

Таким образом, по состоянию на 12 января средние цены на бензины и ДТ на украинских АЗС выросли на 6-8 коп./л – до: А-92 - 27,81 грн/л, А-95 - 28,60 грн/л, А-95 Премиум - 29,98 грн/л, ДТ - 26,40 грн/л, и ДТ Премиум - 28,90 грн/л.

Розничные цены на АЗС по состоянию на 12.01.18, грн/л

ОПЕРАТОР

А-92

 

А-95

 

А-95+

 

ДТ

 

ДТ+

 

WOG

30,95

+0,50

31,95

+0,50

32,95

+0,50

29,45

+0,50

31,45

+0,50

ОККО

30,49

 

31,49

 

32,49

 

28,99

 

30,99

 

SOCAR

30,49

 

31,49

 

32,49

 

28,99

 

30,99

 

Shell

30,25

+0,30

31,25

+0,30

33,45

+0,30

28,89

+0,10

32,39

+0,10

Parallel

29,99

+0,50

30,99

+0,50

31,79

+0,50

28,49

+0,50

*

 

Amic Energy

29,79

 

30,79

 

31,79

 

28,49

+0,50

29,49

+0,50

КЛО

28,39

 

29,19

 

32,19

 

27,59

 

30,69

 

Avantage 7

27,89

+0,50

28,45

+0,50

28,95

+0,50

26,00

+0,50

*

 

BVS

27,29

+0,10

27,88

 

28,48

 

26,39

 

27,39

 

Татнефть-АЗС-Украина

26,88

+0,18

27,42

+0,18

28,26

+0,18

25,32

+0,18

*

 

НК Народная

26,70

+0,10

27,40

+0,10

27,90

+0,10

25,50

+0,30

*

 

БРСМ-Нафта

26,69

 

27,19

 

28,19

 

25,59

+0,10

26,19

+0,20

Укргаздобыча

26,50

+0,10

27,00

 

*

 

25,00

+0,10

*

 

Укр-Петроль

26,45

 

26,95

 

27,25

 

25,30

+0,30

25,60

+0,30

Средняя в Украине

27,81

+0,06

28,60

+0,06

29,98

+0,08

26,40

+0,07

28,90

+0,08

Отметим, что подорожание бензинов и дизтоплива на украинских АЗС началось еще с конца лета

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