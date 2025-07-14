Атаковали крупные промпредприятия. Хакеры заражали вирусами компьютеры бухгалтеров украинских заводов и переводили деньги дропам

Хакеры заражали вирусами компьютеры бухгалтеров крупных украинских предприятий (Фото: Global Look Press / Silas Stein)

В Украине разоблачена организованная группа лиц, совершавшая кражи денежных средств крупных предприятий путем инфицирования компьютеров бухгалтеров вредоносным программным обеспечением.

Как сообщает Офис генерального прокурора: «Организованная группа в составе по меньшей мере трех человек присвоила несколько миллионов гривен со счетов ряда ведущих промышленных предприятий Украины».

По версии правоохранителей, злоумышленники атаковали системы бухгалтерского учета юридических лиц с помощью вредоносного программного обеспечения.

«Получив скрытый от пользователей удаленный доступ к компьютерам бухгалтерии, фигуранты перечисляли средства на заранее подготовленные подконтрольные счета физических лиц-предпринимателей под предлогом уплаты за предоставленные услуги и в дальнейшем обналичивали их», — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Установлен организатор схемы и его пособник. Последний отвечал за формирование разветвленной сети дропов. Некоторые из них за денежное вознаграждение зарегистрировались как ФЛП и передавали свои банковские счета в пользование злоумышленникам. К схеме также привлекались лица, которые регистрировали аккаунты на криптобиржах и сдавали их в аренду членам группировки.

«Таким образом дельцы похитили почти 4 млн грн со счетов украинских субъектов хозяйствования», — сказано в сообщении.

Лицам, причастным к организации указанных преступных действий, объявлены подозрения по ч. 5 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой, санкция — от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества). К одному из фигурантов применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области разоблачена группа лиц, обманывавших родственников военных, которые попали в плен или пропали без вести.

