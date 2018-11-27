В Украине растаможили первый автомобиль на еврономерах

Черновицкая таможня Государственной фискальной службы (ГФС) оформила первое транспортное средство на еврономерах по новым льготным условиям.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

Украинец растаможил свой легковой автомобиль с дизельным двигателем Renault Laguna 2004 года выпуска с немецкой регистрацией, заплатив в государственный бюджет более 49,3 тыс. грн.

"Таким образом пошлина (10%) составила 4,6 тыс. грн, акцизный налог (льготная ставка с применением коэффициента 0,5) – 28,77 тыс. грн и НДС (20%) – 15,96 тыс. грн", – говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу закона базовая ставка акцизного налога рассчитывается с 50% скидкой, кроме электромобилей, с применением коэффициентов в зависимости от объема двигателя и возраста транспортного средства.

"Через три месяца таможенное оформление данной Renault Laguna стоило бы резиденту 83,8 тыс. грн. Таким образом экономия составила 34,5 тыс. грн", – отметили в ведомстве.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроекты №8487 и №8488. Они, в частности, уменьшают акциз на растаможивание легковых автомобилей и усиливают ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, для лиц, которые ввозят в Украину авто в режиме транзита или временного ввоза. Новые штрафы начнут действовать после 180 дней со дня вступления законов в силу (с 25 ноября).

25 ноября владельцы автомобилей на еврономерах перекрыли три пункта пропуска во Львовской области и два на Волыни.

Также 25 ноября, в Украину не пустили более 200 автомобилей на еврономерах.