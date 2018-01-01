В Украине растаможили первую тысячу автомобилей на еврономерах Сегодня, 14:23 40 Цей матеріал також доступний українською Оформление автомобилей проводилось на 19 украинских таможнях

Черновицкая таможня осуществила таможенное оформление тысячного автомобиля на еврономерах.

Об этом сообщили в Государственной фискальной службе (ГФС) Украины.

"Это было легковое транспортное средство марки Nissan Qashqai + 2 2011 года выпуска. Его таможенная стоимость составляла более 194,6 тыс. грн. В госбюджет владелец авто уплатил почти 87,9 тыс грн, из которых в 8,5 тыс. грн составляет добровольно уплаченная сумма за несоблюдение сроков и условий таможенных режимов временного ввоза или транзита", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что всего с 26 ноября по 10 декабря 2018 года в бюджет перечислено 65,8 млн грн, экономия граждан составила 38,6 млн грн.

Оформление автомобилей, которые были ввезены в режимах временного ввоза или транзита, осуществили 19 украинских таможен.

Следует отметить, что при таможенном оформлении 824 транспортных средств, в отношении которых нарушены сроки и условия таможенных режимов временного ввоза или транзита, оплачено 7 млн ​​грн.

Наибольшее количество автомобилей оформлено Черновицкой таможней (438 единиц) и Волынской таможней (260 единиц).

Напомним, что Черновицкая таможня Государственной фискальной службы оформила первое транспортное средство на еврономерах по новым льготным условиям.