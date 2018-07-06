В Украине раскрыли новую схему ввоза автомобилей на еврономерах - Схемы

В Украине раскрыли способ ввоза автомобилей на еврономерах, который осуществляется через пункты пропуска Волынской таможни Государственной фискальной службы. Так, для ввоза автомобилей массово используют граждан Беларуси.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Автомобиль с территории Евросоюза в режиме транзита заезжает в Украину, например, через пункт пропуска Ягодин в Волынской области, на границе с Польшей. В таком статусе имеет право находиться в стране не более 10 дней. За это время автомобиль едет на другой пункт пропуска, например, Доманово, уже на границе с Беларусью. И здесь начинаются интересные вещи. Авто выезжает из Украины, однако не въезжает в Беларусь. На нейтральной территории в автомобиль садится гражданин Беларуси, который имеет доверенность от владельца авто. Он заезжает в Украину, выходит из машины и вскоре, иногда пешком, возвращается в Беларусь. Автомобиль остается у пользователя-украинца, который также получает доверенность от собственника", - говорится в материале.

Распространенность такой схемы подтверждают продавцы автомобилей на авторынке.

Кроме того, источники на таможне сообщили журналистам, что нередко в схемам по перевозу транспортных средств причастны жители сел и небольших городов недалеко от границы с Украиной.

Также отмечается, что только за май через таможенный пост Доманово въехали почти 3 тыс. нерастаможенных автомобилей с европейской регистрацией, за рулем которых были граждане Беларуси.

Напомним, что еще в мае прошлого года Гройсман заявлял, что правительство готово принять участие в подготовке изменений в законодательство, касающихся автомобилей с иностранной регистрацией.

6-7 сентября 2017 года под Верховной Радой провели акцию протеста с требованием ввести доступную растаможку для авто с еврономерами.

Сейчас для граждан Украины невозможна регистрация ввезенных из-за границы авто, не соответствующих стандартам Евро-5. Это означает невозможность регистрации автомобилей старше 2010 года выпуска (когда начал действовать этот стандарт) - независимо от их технического состояния.

В июне в ГФС назвали страну-лидера, из которой украинцы перегоняют автомобили на еврономерах.

Кроме того, 5 июля стало известно, что Национальная полиция получила возможность отслеживать сроки пребывания в Украине автомобилей на еврономерах и применять санкции к нарушителям.