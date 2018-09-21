В Украине провалили продажу судостроительного завода

Судостроительный Океан не смогли продать с первого раза

Аукцион по продаже целостного имущественного комплекса Николаевского судостроительного завода Океан перенесен на октябрь из-за отсутствия желающих приобрести завод.

Об этом сообщила ликвидатор Ирина Сербин, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, намеченные на 21 сентября торги по продаже судозавода Океан в рамках процедуры ликвидации "признаны несостоявшимися в связи с отсутствием зарегистрированных заявок на участие в торгах".

Согласно закону, объявлен следующий этап торгов, при этом изначальная стартовая цена в 1,8 млрд грн снижена на почти 400 млн грн.

"Стартовая цена продажи судозавода в рамках второго этапа торгов, согласно закону, снижена на 20% и составит 1 млрд 454 млн грн", - уточнила Сербин.

Заявки на участие в новых торгах принимаются до 18:00 24 сентября. Если заявки будут зарегистрированы, аукцион пройдет 8 октября.

Николаевский судостроительный завод Океан (до апреля 2011 года - Вадан Ярдс Океан, до декабря 2008-го - Damen Shipyard's Okean, до февраля 2001-го - Судостроительный завод Океан) специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн.

В ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом НСЗ Океан по ходатайству близкой, по некоторым данным СМИ, к владельцу Смарт-групп Вадиму Новинскому Консалтинг-Гамма (Кривой Рог Днепропетровской обл.).

9 сентября 2016 года Печерский райсуд Киева наложил арест на движимое и недвижимое имущество Океана и передал его на ответственное хранение директору Океан-Судоремонт, президенту Океана в 2010-2011 гг. Леониду Шумило. В ноябре того же года Апелляционный суд Киева отменил это решение.

В то же время генпрокурор Юрий Луценко в сентябре 2017 года заявлял о намерении вернуть в госсобственность завод Океан.