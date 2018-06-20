В Украине продадут права на добычу 1 триллиона кубометров газа

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) планирует в ближайшее время выставить на аукционы спецразрешения на разработку газа на 44 участках с ресурсом в 1 трлн кубометров.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, речь идет об 11 участках в Полтавской области, по одному – в Харьковской, Сумской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях, и по одному - в Черниговской, Одесской и Закарпатской областях, а также о 14 участках недр на шельфе Черного моря.

Ранее Госгеонедра объявила о проведении 25 октября аукциона, на котором будут выставлены 4 специальные разрешения на газоконденсатные площади (две - во Львовской области и одна - в Сумской).

Напомним, что ранее главный коммерческий директор Группы Нафтогаз Украины Юрий Витренко в интервью НВ заявил, что проблемы газо- и нефтедобывающих компаний с получением лицензий от Министерства экологии и природных ресурсов, а также Госгеонедр отдаляют Украину от энергонезависимости.

Ранее участники рынка заявляли о проблемах с продлением спецразрешений на пользование недрами и невозможностью бурения новых скважин. Из-за этого на начало июня Укргаздобыча остановила работу на одном из месторождений. Еще по 39 месторождениям не были продлены спецразрешения и они могут быть закрыты. Ранее другой крупный добытчик – Укрнафта - останавливала добычу по нескольким лицензиям. Тогда у компании добыча просела сразу на 10%.